Solaranlagen für Erdbebenopfer

Berufsschüler aus Ankara installieren Solaranlagen für die Erdbebenopfer in den türkischen Zeltstädten. Bislang wurden für die Überlebenden des schweren Erdbebens 200 Solaranlagen in Hatay, 100 in Adıyaman und 100 in Kahramanmaraş aufgebaut.