Mexiko: Migranten stürmen Richtung USA

Hunderte Menschen in Mexiko haben am Sonntag versucht, die Grenze zu passieren, um in den USA Asyl zu beantragen – und wurden von einem massiven Polizeiaufgebot daran gehindert. Hintergrund ist eine Entscheidung der US-Regierung, die Regeln für Asylverfahren deutlich zu verschärfen.