Präsident Alijew in Berlin

Der aserbaidschanische Präsident Alijew ist am Dienstag in Berlin mit Kanzler Scholz zusammengekommen. Dabei betonte Alijew die Bedeutung der von armenischer Besatzung befreiten aserbaidschanischen Gebiete in Karabach. Auch das Thema Energiesicherheit stand auf der Agenda.