Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und UN-Generalsekretär Antonio Guterres haben am Dienstag in einem Telefonat über die Verlängerung des Istanbuler Getreideabkommens beraten. Nach Angaben des Außenministeriums wurde auch die aktuelle Entwicklung in der Ukraine besprochen.

Das Istanbuler Getreideabkommen läuft am Samstag aus. Russland hat vor kurzem einer Verlängerung der Vereinbarung zu weiteren Exporten von ukrainischem Getreide über drei Schwarzmeerhäfen zugestimmt – allerdings nur für weitere 60 Tage.

Im vergangenen Juli hatten Türkiye, die Vereinten Nationen, Russland und die Ukraine in Istanbul das Abkommen zur Wiederaufnahme der Getreideexporte unterzeichnet. Laut dem türkischen Außenministerium wurden bislang im Rahmen des Abkommens 24 Millionen Tonnen Getreide exportiert, über 1600 beladene Schiffe haben dabei das Schwarze Meer passiert. UN-Angaben zufolge wurden an Entwicklungsländer 55 Prozent des Getreides geliefert.