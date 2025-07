US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Türkiye als „wertvollen Partner“ bezeichnet. Man werde sich dafür einsetzten, die Beziehungen mit dem NATO-Land weiter zu stärken, betonte Austin am Mittwoch in Washington. Hinsichtlich des noch nicht abgeschlossenen Verkaufs von F-16-Jets und Moderniesierungspaketen an Türkiye hielt sich Austin bedeckt. Er könne dazu kein Kommentar abgeben, da ein entsprechender Antrag noch nicht dem US-Kongress vorgelegt worden sei.

Bei der Pressekonferenz war auch General Mark Milley anwesend. Dieser war am 4. März mit Mitgliedern der Terrororganisation PKK/YPG im Norden Syriens zusammengekommen. Trotz Kritik aus Türkiye betrachten die USA die PKK/YPG als Verbündeten im Kampf gegen Daesh. In Ankara stieß das Treffen daher auf Unverständnis.

Milley rechtfertigte seine Syrien-Reise als routinemäßigen Truppenbesuch. Als verantwortlicher Stabschef habe er die Lage vor Ort inspiziert, um über die Mission Bericht zu erstatten, so Milley. Denn noch seien rund 100 US-Soldaten in Syrien stationiert.

Zwar sei das sogenannte Kalifat von Daesh zerstört worden, doch Reste der Organisation seien immer noch aktiv, erklärte Milley weiter. Türkiye und die USA hätten daher ein gemeinsames Interesse an der kompletten Zerschlagung von Daesh.