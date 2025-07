Der Flughafen Istanbul ist bei den „World Airport Awards 2023“ als „Bester Flughafen in Südeuropa“ ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung am Mittwoch in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam wurde Istanbul zudem zum „Familienfreundlichsten Flughafen der Welt“ gekrönt.

Der Istanbuler Airport konnte auch in der Kategorie der „Besten Flughäfen der Welt“ einen weiteren Erfolg verbuchen. Der Flughafen kletterte in der Liste von Rang acht auf Rang sechs.

Die Veranstaltung in Amsterdam wurde von der Luftfahrt-Ratingorganisation Skytrax durchgeführt. Bei der Bestimmung der Preisträger und Rankings werden die Bewertungen der Fluggäste herangezogen.

