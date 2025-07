Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich für die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft nach dem schweren Erdbeben vom 6. Februar bedankt. „Wir werden die Solidarität der EU, der UN und weiterer internationaler Organisationen nicht vergessen“, sagte Erdoğan per Videoschalte auf der internationalen Geberkonferenz am Montag in Brüssel.

Erdoğan war live aus Ankara zugeschaltet und hielt die Eröffnungsrede der Konferenz. Von der Europäischen Kommission und der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft organisiert, soll die internationale Geberkonferenz Menschen in der Erdbebenregion unterstützen.

Die Geberkonferenz sei „ein weiteres Beispiel dafür, wie solide die Beziehungen zwischen unseren Völkern sind“, sagte Erdoğan in seiner Rede. Die finanziellen Schäden nach dem Erdbeben belaufen sich laut Angaben des türkischen Präsidenten auf 104 Milliarden Dollar. „Es ist nicht möglich, dass eine einzelne Nation eine Krise dieses Ausmaßes allein bewältigen kann“, betonte er.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach in ihrer Rede, Türkiye mit einer Milliarde Euro helfen zu wollen. „Dies ist eine Geschichte tragischer Verluste und eine Geschichte heldenhafter Solidarität zwischen den Menschen in Türkiye, Syrien und ihren Freunden in aller Welt“, fügte von der Leyen hinzu. Ministerpräsident Ulf Kristersson versicherte zudem, dass die schwedische EU-Ratspräsidentschaft 45 Millionen Euro als Unterstützung für Türkiye bereitstellen wolle.