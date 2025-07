Hunderte Festnahmen bei Krawallen in Paris

Bei Protesten gegen die Rentenreform hat die Pariser Polizei am Montagabend mindestens 234 Menschen festgenommen. Die Feuerwehr musste in einigen Alleen der französischen Hauptstadt mehrere in Brand gesetzte Müllhaufen löschen, die sich nach tagelangen Streiks der Müllabfuhr angesammelt hatten. Aufnahmen zeigen Polizisten, die mit Schlagstöcken auf Demonstranten einschlagen. Am Mittwoch will sich Präsident Macron französischen Medien zufolge an die Nation wenden.