Baumpflanzaktion zum Gedenken an Erdbebenopfer

Im Rahmen des heutigen Internationalen Tags des Waldes wurden zum Gedenken an die verstorbenen Erdbebenopfer in Türkiye 3900 Kiefernsetzlinge gepflanzt. An der Pflanzaktion in der Provinz Düzce nahmen auch Überlebende teil, die in der Region Zuflucht gefunden haben.