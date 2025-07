Ramadan-Trommler einsatzbereit

Damit kein fastenwilliger Muslim im Ramadan den Zeitpunkt des Sahur verpasst, ziehen in vielen Städten mitten in der Nacht Trommler durch die Straßen – so auch im türkischen Kırklareli. Muzaffer Demirören, Ramadan-Trommler in dritter Generation, weckt auch dieses Jahr die Gläubigen mit Trommelschlägen und Gedichten.