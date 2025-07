Nach dem schweren Erdbeben ist in der türkischen Provinz Kahramanmaraş der Startschuss für den Bau von 17.902 neuen Wohnhäusern gegeben worden. Insgesamt sollen fast 110.000 Wohnhäuser in der Provinz gebaut werden, kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Donnerstag beim ersten Spatenstich an.

Für die gesamte Erdbebenregion werde der Bau von 650.000 Wohnhäusern geplant, sagte Erdoğan. Binnen eines Jahres sollen davon 319.000 Wohnhäuser fertiggestellt werden.

Am 6. Februar hatten zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 elf türkische Provinzen im Südosten des Landes sowie den Norden Syriens schwer getroffen. Laut bisherigen Erkenntnissen kamen allein in Türkiye mehr als 50.000 Menschen bei der Katastrophe ums Leben.