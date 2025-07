Der Bielefelder AfD-Politiker Florian Rust soll seine politischen Freunde in einer Chatgruppe mit „Sieg Heil“ verabschiedet haben. Dabei handele es sich um einen Chat der AfD-Jugendorganisation. Der AfD-Landesverband in NRW hat inzwischen gegen Rust ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet, wie der „WDR“ am Donnerstag berichtete.

Noch sei unklar, ob der Vorsitzende der Jungen Alternative (JA) Bielefeld die Nachricht wirklich geschrieben hat. Der Chatverlauf in einer Gruppe der Jugendorganisation ist laut WDR-Recherchen einer Bochumer Rechercheplattform anonym zugespielt worden. Es sei aber nicht festzustellen, ob es sich um ein Original oder eine Fälschung handelt.

Auch bei der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus OWL sei der Politiker kein unbeschriebenes Blatt. Auf Fotos posiere er mit Personen aus rechtem und rechtsextremem Umfeld. Die öffentliche Verwendung der nationalsozialistischen Grußformel ist verfassungswidrig, daher wird der Staatsschutz ein Ermittlungsverfahren einleiten.