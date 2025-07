Brüssel: Bäckerei spendet Einnahmen

In Brüssel haben die türkischstämmigen Inhaber einer Bäckerei ihre gestrigen Einnahmen an die Erdbebenopfer in Türkiye gespendet. Die Aktion am ersten Tag des islamischen Fastenmonats Ramadan soll auf die Folgen der Erdbebenkatastrophe aufmerksam machen.