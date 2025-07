Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat bei seinem Besuch in der Provinz Hatay einen schnellen und bedarfsgerechten Wiederaufbau in der Erdbebenregion angekündigt. Innerhalb eines Jahres würden genug Häuser errichtet werden, um den Bedarf der Erdbebenopfer zu decken, sagte Erdoğan am Freitag. Nach Kahramanmaraş wurde nun auch in Hatay der Startschuss für die Wiederaufbau-Arbeiten gegeben.

„Gemeinsam werden wir die Spuren dieser Katastrophe beseitigen“, betonte der türkische Präsident. „Wir werden die Erdbebenregion nicht verlassen, bis alle Wunden geheilt sind und alles, was zerstört wurde, wieder aufgebaut ist“, fügte Erdoğan hinzu.

In der Erdbebenregion sei der Bau von insgesamt 650.000 Wohnhäusern geplant, sagte Erdoğan. Binnen eines Jahres sollen 319.000 davon fertiggestellt werden.

Am 6. Februar hatten zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 elf türkische Provinzen im Südosten des Landes sowie den Norden Syriens schwer getroffen. Laut bisherigen Erkenntnissen kamen dabei in Türkiye mehr als 50.000 Menschen ums Leben.