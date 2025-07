Der Flughafen Istanbul ist in der vergangenen Flugwoche erneut der verkehrsreichste Airport Europas gewesen, wie aus den Statistiken der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) hervorgeht. Vom 15. bis 21. März verzeichnete der Flughafen in der türkischen Metropole durchschnittlich 1274 Flüge pro Tag. Turkish Airlines belegte in diesem Zeitraum beim Ranking den zweiten Platz unter den Fluggesellschaften – mit durchschnittlich 1313 Flügen pro Tag.

Damit überholte der Flughafen Istanbul in der dritten Märzwoche London Heathrow und Paris Charles de Gaulle, die auf den Plätzen zwei und drei der verkehrsreichsten Flughäfen Europas lagen. Insgesamt liegt Türkiye laut Eurocontrol auf Platz 6 der verkehrsreichsten Länder Europas und übertraf seine eigene Leistung aus dem Jahr 2019 um sechs Prozent.