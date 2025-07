Neu-Delhi: Fahrradtour zum Gedenken an Erdbebenopfer

In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi fand heute Morgen eine besondere Aktion statt: Die Fahrradtour „Operation Freund” erinnerte an die Opfer des Erdbebens in Türkiye und sendete ein Zeichen der Solidarität. Mit dabei war auch der türkische Botschafter Fırat Sunel.