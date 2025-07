Großstreik in Deutschland

Ein Großstreik am heutigen Montag legt den öffentlichen Verkehr in Deutschland lahm. Bei der Bahn, an Flughäfen, im Schiffsverkehr und anderen Transportbetrieben herrschte am Morgen weitgehend Stillstand. Die Gewerkschaften Verdi und EVG hatten zu dem Warnstreik aufgerufen. Nach Angaben von Verdi ist es der größte Streik in Deutschland seit 1992.