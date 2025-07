Demo in Frankreich: Dutzende Verletzte

In Frankreich kam es am Samstag zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und tausenden Demonstranten, die sich gegen den Bau eines Bewässerungsprojektes in Sainte-Soline wehrten. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Polizei-Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Nach offiziellen Angaben gab es dutzende Verletzte.