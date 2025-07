Massenproteste gegen Justizreform in Israel

In Israel haben am Sonntag mehr als 600 Tausend Menschen gegen die geplante Justizreform protestiert. Die Polizei ging dabei mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Die Spannungen hatten zugenommen, nachdem Regierungschef Netanjahu Verteidigungsminister Gallant wegen Kritik an der Reform abgesetzt hatte.