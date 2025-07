Türkiye hat den französischen Botschafter in Ankara, Hervé Magro, einbestellt und die Verleihung einer „Ehrenmedaille“ an PKK/YPG-Terroristen im französischen Senat scharf verurteilt. „Die Angriffe der PKK/YPG und der sogenannten SDF auf unser Land und die Syrer sowie ihre separatistischen und destabilisierenden Aktivitäten in der Region wurden dem Botschafter erneut zur Kenntnis gebracht“, zitierte die türkische Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Montag diplomatische Quellen.

Ankara erwarte von den französischen Behörden, dass sie vom Versuch absehen, den PKK-Ablegern in Syrien internationale Legitimität zu verschaffen, heißt es weiter. Türkiye habe Frankreich außerdem aufgefordert, die Sicherheit der türkischen Grenzen und der türkischen Bevölkerung zu unterstützen. Paris müsse die Einheit und territoriale Integrität Syriens schützen und sich als Verbündeter solidarisch zeigen.

Die türkische Botschaft in Paris soll sich in dieser Angelegenheit an die zuständigen französischen Behörden gewandt und die türkische Reaktion mit Nachdruck zum Ausdruck gebracht haben, schrieb AA weiter in Berufung auf die diplomatischen Quellen.

Frankreich stellt sich offen auf Seite der PKK-Ableger in Syrien

Der türkische Parlamentspräsident Mustafa Şentop sagte unterdessen, die Anwesenheit von Mitgliedern der separatistischen Terrororganisation PKK im französischen Senat sei „nicht überraschend, aber äußerst besorgniserregend“. „Wir haben bereits in der Vergangenheit gesehen, dass Frankreich offene oder verdeckte Beziehungen zu Terrororganisationen, insbesondere Daesh/ISIS, aufbaut, wenn es ihm passt“, kritisierte Şentop. Damit bezog sich der türkische Parlamentspräsident auf die Lafarge-Enthüllungen, in denen die Zusammenarbeit Frankreichs mit der Terrormiliz Daesh bekannt wurde.

„Als Parlamentspräsident muss ich sagen, dass die Tatsache, dass das Parlament eines Landes Mitglieder einer terroristischen Organisation beherbergt, das Ansehen dieser Institution schwächt“, so Şentop auf Twitter. Türkiye erwarte von Frankreich, dass es im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit, der Menschlichkeit und den Anforderungen eines modernen und verlässlichen Staates handele.