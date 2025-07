Ein türkischstämmiger Blumenhändler aus Baden-Baden hat rassistische Drohbriefe erhalten. Als Mehmet Kostik damit an die Öffentlichkeit ging, löste er eine Welle der Anteilnahme aus. Nach dem Wortlaut des Mannes hatte eine „alteingesessene feine Familie“ im Februar ihn und seine Familie bedroht, wie die „Badische Neueste Nachrichten“ am Montag berichtete.

„Sie sind Ausländer Kostik, kein Deutscher! Leben Sie nach unseren Vorschriften, kann Ihnen nichts geschehen!“, soll in einem Drohbrief gestanden haben. Auslöser soll ein abgestelltes Blumenregal im Außenbereich eines Cafés gewesen sein. Eine ältere Frau soll sich mit ihrem Rollator daran gestoßen haben.

„Sollten wir das Regal... weiterhin sehen... werden Sie deftig zur Kasse gebeten. Und dann sind Sie weg von hier“, heißt es weiter in dem hasserfüllten Brief. Das sei nur ein Vorgeschmack darauf, wie es sein könnte, sollte der Mann mit ausländischen Wurzeln sich nicht an die deutschen Regeln halten, wird darin gedroht.

Für Erleichterung habe die Solidarität der Kunden gesorgt. Viele hätten sich für das entschuldigt, was der türkischstämmigen Familie widerfahren sei, schilderte der Betroffene gegenüber der regionalen Zeitung. Selbst fremde Menschen hätten nach Öffentlichwerden des rassistischen Vorfalls ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.