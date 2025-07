Griechenlands Vizeaußenminister Konstantinos Fragkogiannis hat die wiederaufgenommenen bilateralen Gespräche mit Türkiye als „fruchtbar“ bezeichnet. Im Gespräch mit der Tageszeitung Kathimerini (Dienstagsausgabe) sagte er, dass in fast allen Bereichen Fortschritte erzielt worden seien. Fragkogiannis hatte sich am 21. März mit seinem türkischen Amtskollegen Burak Akçapar in Ankara getroffen.

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist die positive Agenda ein wirksames Instrument, um die gegenwärtigen Probleme in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu lösen“, so Fragkogiannis. Bei dem Gespräch mit Akçapar seien auch gemeinsame Investitionen in Drittländern thematisiert worden. Mögliche Kooperationsfelder seien der Energiesektor, die Landwirtschaft, der Umweltschutz und das Versicherungswesen, sagte Fragkogiannis.

Mehr dazu: Griechenland begrüßt „positive Wende“ in den Beziehungen zu Türkiye