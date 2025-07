Brand in mexikanischer Migrantenunterkunft

An der Grenze zu den USA ist in einer Migrantenunterkunft in Mexiko ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand am Dienstag (Ortszeit) kamen mindestens 38 Menschen ums Leben. Aufnahmen zeigen, dass die Betroffenen bei dem Vorfall eingeschlossen waren und nicht entkommen konnten.