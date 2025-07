Nach dem schweren Erdbeben vom 6. Februar im Südosten von Türkiye läuft der Bau von insgesamt 27.949 Wohngebäuden an. Bis zur Sommersaison sollen bereits einige Dorfhäuser bezugsfertig sein, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch bei einem TV-Interview mitteilte. Die Bauprojekte werden in den Erdbeben-Provinzen Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay und Malatya umgesetzt.

Nach seinen Besuchen in Kahramanmaraş und Hatay kündigte Erdoğan an, ebenso nach Gaziantep und Elazığ reisen zu wollen. Auch dort soll der Grundstein für den Bau von neuen Unterkünften gelegt werden.

Während des heiligen Fastenmonats Ramadan werde man die Bürger in der Erdbebenregion nicht alleine lassen, versprach Erdoğan. „Wir werden alle elf betroffenen Provinzen abwechselnd und kontinuierlich besuchen.“