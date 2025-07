Der türkische Recep Tayyip Erdoğan bietet Ungarn Erdgaslieferungen über die Transanatolische Pipeline (TANAP) an. Türkiye und Aserbaidschan seien gemeinsam dazu bereit, sagte Erdoğan auf einer Pressekonferenz mit seiner ungarischen Amtskollegin Katalin Novak am Mittwoch in Ankara.

Erdoğan hob die langjährigen Beziehungen zwischen Türkiye und Ungarn hervor und bedankte sich für die Hilfe bei der Erdbebenkatastrophe vom 6. Februar. Die „helfende Hand“ Ungarns sei ein „solides Beispiel“ für die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Novak betonte mit Blick auf die Gasversorgung durch die Pipeline TurkStream, dass Türkiye „unverzichtbar für Ungarns Energiesicherheit“ sei. Sie erinnerte zudem an die Rolle von Türkiye bei der Bekämpfung von illegaler Migration nach Europa. Hierbei spiele das Land eine „Schlüsselrolle“.