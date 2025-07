Der türkische öffentlich-rechtliche Rundfunk TRT hat die digitale Nachrichtenplattform TRT Afrika gestartet. Die Plattform ging am Freitag während des sogenannten Rundfunkgipfels in Istanbul online. Organisiert wurde die dreitägige Veranstaltung, die am Donnerstag startete, von TRT und der Afrikanischen Rundfunkunion. Rund 23 Journalisten aus 16 afrikanischen Ländern nehmen an dem dreitägigen Gipfel teil.

TRT-Intendant Mehmet Zahid Sobacı, Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun und der Geschäftsführer der Afrikanischen Rundfunkunion (AUB), Gregoire Ndjaka, traten bei der Eröffnungszeremonie als Redner auf.

Die Inhalte bei TRT Afrika sollen in vier Sprachen veröffentlicht werden: Suaheli, Hausa, Englisch und Französisch. Zielpublikum ist die afrikanische Diaspora, wobei die Berichte mit Schwerpunkt Schwarzafrika auch ein internationales Publikum erreichen sollen. Nach TRT World, TRT Arabi, TRT Balkan, TRT Deutsch, TRT Russian und TRT Français ist TRT Afrika die siebte internationale Plattform von TRT.

