In Sachen hat die Opferberatung RAA im vorherigen Jahr acht Prozent mehr rechtsmotivierte Gewalttaten registriert als 2021. Wie der Verein am Donnerstag in Leipzig mitteilte, waren bei 205 Vorfällen insgesamt 314 Menschen betroffen. Im Vorjahr lag die Zahl der Fälle noch bei 189.

Die rechten Gewalttaten ereigneten sich zumeist in Dresden (64) und Leipzig (50), aber auch die Landkreise Nordsachsen, Bautzen und Zwickau gehören zu den Schwerpunkten.

Beim Großteil der Fälle geht es um Körperverletzung (147), gefolgt von Bedrohungen oder Nötigungen (47). In der Statistik sind auch zwei Brandstiftungen an Flüchtlingsunterkünften in Bautzen und Leipzig aufgeführt.