Rund zwei Monate nach den Erdbeben in der türkischen Provinz Gaziantep beginnt der Bau von 10.000 neuen Wohnhäusern. Den Startschuss dafür gibt Präsident Recep Tayyip Erdoğan, wie Umweltminister Murat Kurum am Donnerstag mitteilte. Erdoğan wird am Freitag in Gaziantep erwartet, nachdem er bereits Kahramanmaraş und Hatay besuchte.

Am 6. Februar hatten zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 elf türkische Provinzen im Südosten des Landes sowie den Norden Syriens schwer getroffen. Laut bisherigen Erkenntnissen kamen allein in Türkiye mehr als 50.000 Menschen ums Leben.

