Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Türkiye angekündigt. Die bilateralen Beziehungen beider Länder würden bei dem Besuch zwischen dem 6.-7. April im Vordergrund stehen, erklärte Çavuşoğlu am Sonntag gegenüber Reportern in New York.

Regionale Themen wie Syrien, Libyen und die Verlängerung des Getreideabkommens sollen im Gespräch zwischen den beiden Diplomaten im Fokus stehen. Insbesondere Syrien werde im Vordergrund stehen, betonte Çavuşoğlu. Der politische Prozess in Syrien und die generelle Situation der syrischen Flüchtlinge soll besprochen werden.

Nach dem schweren Erdbeben vom 6. Februar soll auch über die humanitäre Hilfe in die syrische Region diskutiert werden. Neben Türkiye war auch Syrien von der verheerenden Erdbebenkatastrophe stark betroffen. Çavuşoğlu kündigte zudem einen Gipfel zwischen Russland, Iran, Syrien und Türkiye an. Die stellvertretenden Außenminister der jeweiligen Länder werden sich demnach zwischen dem 3. und 4. April in Moskau treffen.