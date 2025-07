Die ersten 20.000 Besitzer des neuen Elektroautos T10X des türkischen Autoherstellers TOGG stehen fest. Die Ergebnisse der Verlosung wurden am Montag auf der TOGG-Webseite veröffentlicht. 20.000 weitere Personen stehen zudem auf einer Warteliste. Im Falle einer Stornierung erhalten diese Kunden das Recht auf eine Lieferung des Elektroautos.

Insgesamt 177.467 Personen hatten per Trumore-App an der Verlosung teilgenommen. Zwischen dem 16. und 27. März war die Teilnahme am Losverfahren über die von TOGG entwickelte Anwendungssoftware möglich. Um an der digitalen Auslosung teilzunehmen, mussten Interessenten 60.000 Türkische Lira (umgerechnet rund 2900 Euro) anzahlen. Wer kein Glück hatte und nicht ausgelost wurde, erhält seine Anzahlung zurück.