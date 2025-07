Burkina Faso: Christen und Muslime für mehr Toleranz

In Burkina Faso haben vor dem Hintergrund religiös motivierter Spannungen zahlreiche Muslime und Christen gemeinsam das Fasten gebrochen. Sie versammelten sich am Freitag in der Hauptstadt Ouagadougou, um für mehr religiöse Toleranz im Land zu werben. Militante Gruppen versuchen in der Sahelzone seit Jahren, ethnische und religiöse Konflikte zu schüren.