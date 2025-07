Am 14. Mai finden die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye statt. Rund 85 Millionen türkische Staatsbürger sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Doch wie sieht das Wahlsystem genau aus? Ein Überblick.

Präsidentschaftswahlen

Der Präsident der Republik Türkiye wird bei Bedarf in einem zweistufigen Wahlverfahren gewählt. Für den Wahlsieg muss ein Kandidat die absolute Mehrheit von mehr als 50 % der landesweiten Stimmen erhalten. Erreicht kein Kandidat diese Mehrheit, wird der Sieger zwei Wochen später mit einer Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang ermittelt. Jede Partei, die bei den letzten Parlamentswahlen mindestens 5 Prozent der Stimmen erhalten hatte, kann ihren eigenen Kandidaten aufstellen. Die Parteien können auch einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen, indem sie Bündnisse eingehen. Unabhängige Kandidaten können ebenfalls antreten, wenn sie 100.000 Unterschriften von registrierten Wählern sammeln können. Der gewählte Präsident hat das Amt für fünf Jahre inne.

Parlamentswahlen

In Türkiye werden 600 Abgeordnete für die Große Nationalversammlung (TBMM) - das Parlament des Landes – gewählt. Die Abgeordneten sind in insgesamt 87 Wahlkreisen der 81 Provinzen im Land vertreten. Den Wahlbezirken werden die Parlamentssitze im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl zugeteilt. Um diese Sitze zu besetzen, wählen die türkischen Bürger eine politische Partei und deren Kandidaten, die in den einzelnen Bezirken nominiert wurden. Um eine Mehrheit im TBMM zu erreichen, muss eine Partei mehr als die Hälfte der Parlamentssitze - 301 - gewinnen. Damit eine Partei einen Sitz im Parlament hat, muss sie im Alleingang oder im Bündnis mit anderen Parteien mindestens sieben Prozent der landesweit gültigen Stimmen erhalten haben. Diese Hürde gilt jedoch nicht für unabhängige Kandidaten.

Die Rolle des Obersten Wahlrats (YSK)

Nachdem alle Stimmen gemäß dem System ausgezählt wurden, gibt der Oberste Wahlrat (YSK) die Ergebnisse landesweit bekannt. Der YSK ist die oberste Wahlbehörde in Türkiye und hat die Aufgabe, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um faire und transparente Wahlen zu gewährleisten. Neben der allgemeinen Verwaltung und Überwachung der Wahlen im Lande ist der Rat auch für die Wählerregistrierung der im Ausland lebenden türkischen Staatsbürger zuständig. Es werden weltweit Delegationen in die türkischen Botschaften entsandt, damit die im Ausland lebenden Türken an den Wahlen teilnehmen können.