Schwäbisches Dorf wählt Syrer zum Bürgermeister

Vor acht Jahren floh er vor dem Krieg in Syrien, nun wird er Bürgermeister einer schwäbischen Gemeinde: Ryyan Alshebl ist am Sonntag mit einer absoluten Mehrheit von 55,41 Prozent der Stimmen zum neuen Rathauschef in Ostelsheim bei Stuttgart gewählt worden. Während sich viele Bewohner freuen, gibt es als Reaktion auch viel Hass im Netz.