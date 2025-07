Israelische Polizei stürmt Al-Aqsa-Moschee

Es sind schockierende Aufnahmen: Mit schwer bewaffneter Besatzung drangen israelische Polizisten am Dienstagabend in die Al-Aqsa-Moschee ein. Sie schlugen dabei mit Schlagstöcken brutal auf Palästinenser ein, die Zuflucht in der Moschee gesucht hatten, darunter viele betende Frauen. Die Moschee befindet sich im völkerrechtswidrig besetzten Gebiet Palästinas.