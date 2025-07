Spanien: Mann entkommt Explosion um Sekunden

In Spanien entkommt ein Kunde nur knapp einer Explosion in einem Waschsalon. Aufnahmen zeigen, wie ein Wäschetrockner heftig explodiert – wenige Sekunden, nachdem der Mann den Laden verlassen hat. Die Ursache für den Brand soll ein Feuerzeugladegerät sein, das in einer Hosentasche vergessen wurde.