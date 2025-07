Schweigegeld-Affäre: Trump vor Gericht

Als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte ist Donald Trump angeklagt worden. Der Republikaner musste sich am Dienstag im Zusammenhang mit einer Schweigegeld-Zahlung einem strafrechtlichen Verfahren stellen. Der 76-Jährige plädierte vor Gericht in New York auf „nicht schuldig”. Nach der Rückkehr von seinem Gerichtstermin in New York hielt er vor seinen Anhängern im US-Bundesstaat Florida eine Wahlkampfrede.