Wiederholtes Eindringen in Al-Aqsa-Moschee

Nach der Erstürmung am Dienstagabend sind israelische Polizisten am Mittwoch erneut in die Al-Aqsa-Moschee eingedrungen. International sorgen die brutalen Einsätze inmitten des Ramadan für große Empörung, in vielen Städten gingen Menschen aus Protest auf die Straßen.