Ein Teil der geplanten Dorfhäuser in den türkischen Erdbebenregionen soll bereits bis Ende Ramadan zum islamischen Fest Eid al-Fitr fertiggestellt werden. Dies gab Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch in einem TV-Interview bekannt. Eine genaue Zahl nannte das Staatsoberhaupt dabei nicht.

Die Dorfhäuser würden teilweise auch mit Ställen ausgestattet, sagte Erdoğan. Auf diese Weise solle garantiert werden, dass die betroffenen Erdbebenopfer mit Tiererzeugnissen ihren Lebensunterhalt bestreiten können.

Am 6. Februar hatten schwere Erdbeben elf türkische Provinzen erschüttert, mehr als 50.000 Menschen kamen ums Leben. Für die Erdbebenopfer sollen unter anderem insgesamt 143.000 Dorfhäuser gebaut werden. Für 13.400 dieser Häuser wurde bereits der Startschuss gegeben, wie der türkische Minister für Umwelt, Stadtplanung und Klimawandel, Murat Kurum, am Dienstag bekanntgab.

