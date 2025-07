Ein EU-Projekt, an dem ich kürzlich beteiligt war, konzentriert sich im Rahmen des Konzepts „Slow Memory“ auf unsere Unfähigkeit, langsame Veränderungen um uns herum wahrzunehmen. Die meisten Veränderungen sind langsam, und die Beteiligten erkennen das Ausmaß der Veränderung nicht. In einem Land, in dem der Tierbestand beispielsweise nur um 3,5 % pro Jahr zunimmt, hat sich der Tierbestand nach 20 Jahren verdoppelt. Aber nicht viele Menschen werden eine Steigerung von 3,5 % bemerken.

Schnelle Fortschritte in der Produktion von Mehrwertprodukten in Türkiye

Aus diesen und ähnlichen Gründen konnte der Industrialisierungsprozess, den Türkiye durchmachte, nicht vollständig wahrgenommen werden. In den letzten 20 Jahren hat Türkiye bedeutende Fortschritte in den Bereichen Industrialisierung, Innovation, Forschung und Entwicklung sowie Wertschöpfungsproduktion gemacht. Aber diese Transformation wird besser verstanden, wenn man zurückblickt und mit der Vergangenheit vergleicht statt mit der Gegenwart.

In einem Sektor wie der Verteidigungsindustrie, in dem die wissensbasierte Wirtschaft intensiv ist, erreichten die Exporte von Türkiye im Jahr 2022 4,5 Milliarden Dollar. Vor 20 Jahren betrug der Exportwert der Branche nur 0,25 Milliarden Dollar. Heute ist Türkiye mit seinen Rüstungsexporten der zwölftgrößte Waffenexporteur der Welt. Der Umsatz der Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie ist in den letzten 20 Jahren von 500 Millionen Dollar auf 10,5 Milliarden Dollar gestiegen. Während 2002 nur 62 Verteidigungsprojekte durchgeführt wurden, ist diese Zahl heute auf über 750 gestiegen. Während Verteidigungsprojekte mit einem Budget von etwa 5,5 Milliarden Dollar durchgeführt wurden, erreichte das Projektvolumen zum jetzigen Zeitpunkt 60 Milliarden Dollar, eine etwa 11-fache Steigerung.

Die Industrieproduktion, die 2001 60 Milliarden Dollar betrug, hat bis 2021 200 Milliarden Dollar überschritten. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der organisierten Industriezonen in Türkiye von 138 auf 378. Auch die Produktion technologischer Produkte nahm in dieser Zeit rapide zu. Die weltweit erste wasserstoffbetriebene Fähre wurde in türkischen Werften gefertigt und nach Norwegen exportiert. Ein erheblicher Teil der Elektrobusse in Europa wird in Türkiye von türkischen Marken produziert. Türkiye hat wichtige Schwellen in der Produktion von Haushaltsgeräten überschritten und ist nach China diesbezüglich zum zweitgrößten Land geworden. 3 von 4 in Türkiye hergestellten Weißwaren werden exportiert.

Ein weiterer Sektor, der fortschrittliche Technologie erfordert, ist die Herstellung von Sonnenkollektoren. Heute befindet sich in Türkiye Europas größte Fabrik für Sonnenkollektoren. Als ich dieses Unternehmen vor 2 Monaten in Ankara besuchte, begann das Unternehmen mit dem Bau, um seine Kapazität zu verdoppeln. Die von diesem Unternehmen hergestellten Solarkollektoren wurden kürzlich in Konya, dem fünftgrößten Solarkraftwerk der Welt, installiert.

Betrachtet man Dutzende von Projekten wie das inländische Automobil TOGG, den inländischen Elektrozug, den inländischen Hubschrauber und das inländische nationale Kampfflugzeug, die in wenigen Jahren umgesetzt wurden, ist ersichtlich, dass eine wichtige Schwelle in Bezug auf die Produktion von Mehrwertprodukten überschritten wurde . Die Frage, die sich hier stellt, ist: Wie wurde all dies erreicht?

Wie kam es zur Hightech-Produktion im zivilen und militärischen Bereich?

Internationale Erfolge zu erzielen und zu exportieren, insbesondere in Branchen, die Know-how, R&D und Innovation erfordern, nehmen einen langen und beschwerlichen Weg. Universitäten, Forschungszentren, der private Sektor und staatliche Institutionen müssen Synergien schaffen und zusammenarbeiten. Für all diese Studien müssen erhebliche Budgets bereitgestellt werden. Nachdem all diese Samen ausgesät wurden, ist es notwendig, geduldig zu warten, bis dieser Samen sprießt. Dabei sollten natürlich die für die Saat notwendigen Dünger und Vitamine gegeben werden und die Boden- und Umgebungstemperatur für die Keimung der Saat geeignet sein. Dank der von ihm geschaffenen Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur, seinen Studien zu R&D und den Investitionen, die es in diesem Bereich getätigt hat, hat Türkiye die technologische Produktionsschwelle überschritten, an der es sich heute befindet. Es wurde sozusagen ein günstiges Umfeld geschaffen, in dem die Saat keimen konnte. Was waren also die Faktoren, die dieses günstige Umfeld geschaffen haben?

Verbreitung von Technologie und Innovationskultur

Als ich letzten Monat zur HAB Ankara Aerospace and Aviation Specialized Organized Industrial Zone (OIZ) ging, lieferte der OIZ-Manager interessante Informationen. Direkt neben der OIZ wurde ein Technologieentwicklungszentrum errichtet. Fast so viele Menschen wie die gesamte organisierte Industriezone würden in diesem Zentrum arbeiten. Der Zweck dieses Zentrums war die Unterstützung von Forschung und Entwicklung für Unternehmen. In diesem Gebäude würden sich nur Forscher aufhalten. TEKNOHAB, das größte Gebäude der OIZ, würde 20.000 Menschen beherbergen. Dieser Ort wäre gewissermaßen das Gehirn der Produktion in der Region. Eines der Hauptelemente des technologischen Produktionsdurchbruchs in Türkiye sind die Entwicklungen in der R&D- und Innovationsinfrastruktur, die auch in diesem Beispiel zu sehen sind. Der Anteil von Türkiye für Forschung und Entwicklung hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt und erreichte 1,2 % das Bruttoinlandsprodukt.

Infolgedessen stiegen auch Patentanmeldungen und die Wertschöpfungsproduktion. Wenn von einem Mehrwertprodukt die Rede ist, geht es im ersten Schritt darum, geistige Eigentumsrechte zu erwerben, nämlich Patent-, Marken- und Geschmacksmusterrechte.

In den Vorträgen, die ich in den vergangenen Jahren gehalten habe, habe ich immer erklärt, wie niedrig die internationalen Patentanmeldungen von Türkiye waren. Beispielsweise betrug die Zahl der internationalen Patentanmeldungen in Türkiye Anfang der 2000er Jahre nur 250. Bis 2021 stiegen die inländischen Patentanmeldungen auf 8500. So hat sich die Zahl der Patentanmeldungen in Türkiye in 20 Jahren mehr als verdreifacht. Laut der Weltpatentorganisation (WPO) war Türkiye das Land, das die Zahl der Patentanmeldungen im Jahr 2019 weltweit am stärksten steigerte. Damit stieg Türkiye weltweit auf Platz 14 bei inländischen Patentanmeldungen, Platz 7 bei Markenanmeldungen und Platz 4 bei Geschmacksmusteranmeldungen. Diese Erfolge zeigen, dass Investitionen in R&D und Innovation allmählich Früchte tragen.

Durchbrüche in R&D und Bildungsinfrastruktur

Gab es vor 20 Jahren noch keine R&D-Zentren in Türkiye, gibt es heute 1240 R&D-Zentren. Die Zahl der in diesen Zentren arbeitenden Menschen stieg von 29.000 vor 20 Jahren auf 221.000 im Jahr 2021. Die Zahl nicht nur der R&D-Zentren, sondern auch der Universitäten und Akademiker nahm in dieser Zeit rapide zu.

In den letzten 20 Jahren stieg auch die Zahl der Universitäten in Türkiye von 76 auf 207. Auf diese Weise wurden mehr Akademiker und Forscher eingestellt. Die Zahl der Akademiker stieg von 74.000 auf 184.000. Die Ergebnisse all dieser Entwicklungen können wir an der Zunahme der Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen ablesen. Betrug die Zahl der internationalen wissenschaftlichen Publikationen im Jahr 2002 nur 9.000, so stieg sie im Jahr 2021 auf 50.000, und die Zahl der Publikationen pro Kopf stieg im gleichen Zeitraum von 130 auf 650.

Die Zahl der an Hochschulen angesiedelten Technologieentwicklungszentren stieg von 4 auf 94. Diese Zentren, die ausschließlich Unternehmen beherbergen, die Hightech-Produkte entwickeln, beherbergen Tausende von Ingenieuren.

Ökosystem für Start-ups entwickelt sich weiter

Eines der wichtigsten Elemente dieses Prozesses ist das technologische Unternehmertum. Der berühmte Akademiker Peter Drucker führt die wirtschaftliche Entwicklung der USA auf die Entwicklung des Unternehmergeistes zurück. Das Ökosystem des Unternehmertums hat sich in Türkiye wie nie zuvor entwickelt. Einerseits dank staatlicher Förderungen und andererseits unterschiedlicher Infrastrukturen, die zu diesem Zweck aufgebaut wurden, ist Türkiye heute eines der wichtigsten Entrepreneurship-Zentren in Europa. Beispielsweise stieg die Zahl der Inkubatoren von 8 im Jahr 2002 auf 82 und die Zahl der Excelaratoren von 6 auf 69.

Dank des geschaffenen Ökosystems schrieb das technologiebasierte Start-up ebenfalls eine Erfolgsgeschichte. 2021 erhielten Technologieunternehmen, hauptsächlich junge Menschen, mehr Investitionen als in den letzten 10 Jahren zusammen. Im gleichen Jahr wurde sowohl in Bezug auf die Investitionssumme als auch in Bezug auf die Anzahl der Investitionen ein Allzeitrekord gebrochen. Türkiye hat sich zu einem der 10 europäischen Länder mit den meisten Investitionen entwickelt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 wurde es nach den USA und Großbritannien das drittgrößte Land bei Investitionen in Spieleunternehmen.

Das in den letzten zwei Jahrzehnten geschaffene Technologie- und Innovationsökosystem hat Türkiye die Produktion von Mehrwertprodukten, die Wettbewerbsfähigkeit und den Export gebracht. Angesichts der Hunderten von Hightech-Projekten, die sich noch in der Entwicklung befinden, dürfte es nicht überraschen, in naher Zukunft neue Erfolgsgeschichten aus Türkiye zu hören.