Für den Einsatz in der türkischen Erdbebenregion sollen rund 12.000 Gesundheits- und Krankenpfleger eingestellt werden. Das gab Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Freitag bei einem gemeinsamen Fastenbrechen mit dem Personal im Etlik-Krankenhaus in Ankara bekannt. Demnach werden landesweit insgesamt 42.500 neue Pflegekräfte gesucht.

Erdoğan unterstrich bei seiner Rede die Leistungsbereitschaft des türkischen Gesundheitssektors nach der Erdbebenkatastrophe. Das medizinische Personal habe sich „an vorderster Front“ für die Erdbebenopfer eingesetzt. Unmittelbar nach dem Erdbeben seien etwa mehr als 1700 Rettungswagen und knapp 16.000 medizinische Fachkräfte sowie Ärzte in der Region mobilisiert worden, so Erdoğan.

Am 6. Februar hatten zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 elf türkische Provinzen im Südosten des Landes sowie den Norden Syriens schwer getroffen. Laut bisherigen Erkenntnissen kamen dabei allein in Türkiye mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Auch Syrien meldete Tausende Opfer.

