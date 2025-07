Die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD hat 21.622 weitere Container für die Erdbebenopfer in der Provinz Malatya angekündigt. 18.896 davon sollen im Stadtzentrum von Malatya aufgestellt werden – 2726 an anderen Standorten in der Provinz, wie aus einer Mitteilung vom Sonntag hervorgeht. Der Bau von Containersiedlungen werde in der Erdbebenregion so lange fortgeführt, bis der Bedarf gedeckt sei.

Am 6. Februar hatten zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 elf türkische Provinzen im Südosten des Landes sowie den Norden Syriens schwer getroffen. Laut bisherigen Erkenntnissen kamen dabei allein in Türkiye mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Auch Syrien meldete Tausende Opfer.