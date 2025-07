Dutzende israelische Siedler sind demonstrativ durch den Innenhof der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem marschiert. Sie wurden bei dem Marsch am Samstag von israelischen Truppen abgeschirmt, wie auch auf Aufnahmen zu sehen ist. Zugleich wurde die Bewegungsfreiheit der Palästinenser rund um die Moschee eingeschränkt.

Der Zug der Ultrarechten durch den für Muslime heiligen Ort während des islamischen Fastenmonats Ramadan sorgt bei Muslimen für Empörung.

Die israelischen Truppen hatten am Mittwoch nach eigenen Angaben 350 Palästinenser an der Al-Aqsa-Moschee in Ost-Jerusalem festgenommen. Betroffene und Augenzeugen berichteten von exzessiver Gewaltanwendung der Einsatzkräfte.

Ost-Jerusalem wird seit dem Sechstagekrieg 1967 von Israel besetzt. 1980 wurde die gesamte Stadt annektiert. Die Besetzung wird international als völkerrechtswidrig eingestuft.