Das erste Mal seit acht Jahren hat in der armenischen Kirche Surp Giragos im türkischen Diyarbakır wieder eine Osterfeier stattgefunden. Die religiöse Stätte in der südöstlichen Provinz sei lange Jahre eine Ruine gewesen, erklärte Ergün Ayik, Leiter der Stiftung der armenischen Kirche Surp Giragos, gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag.

Die Terrororganisation PKK hatte vor acht Jahren die größte armenische Kirche im Nahen Osten schwer beschädigt. Nach der Restaurierung wurde die 3000 Quadratmeter große Kirche im Jahr 2022 für den Gottesdienst wieder eröffnet.

Die vom türkisch-armenischen Patriarchat ernannten religiösen Amtsträger leiteten den Gottesdienst. Den Teilnehmern wurden Brötchen und bemalte Eier zu Ostern angeboten.

Bislang sei das Osterfest nur in der Millionenmetropole Istanbul gefeiert worden, die diesjährige Feier in Dıyarbakir bereite der armenischen Gemeinde daher „große Freude“, sagte Ayık. „Die Wiedereröffnung einer solchen Kirche, die die Präsenz der armenischen Gemeinde in der Stadt zeigt, ist nicht nur für die armenische Gemeinde, sondern auch für die Stadt von großer Bedeutung.“

Auch der stellvertretende Vorsitzende der Stiftung, Ohannes Gafur Ohanyan, brachte seine Freude über den Gottesdienst zum Ausdruck: „Heute sind nicht nur Armenier hier, wir haben Freunde aus allen Glaubensgruppen. Wir feiern unser Fest gemeinsam.“