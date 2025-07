Israel: Netanjahu belässt Galant doch im Amt

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat nach heftiger Kritik entschieden, Verteidigungsminister Galant doch im Amt zu belassen. Die beiden Politiker hätten ihre Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt, erklärte er am Montag. Derweil dauerten die Proteste in Tel Aviv gegen die geplante Justizreform weiter an. Galant sollte den Posten nach seiner Kritik an der umstrittenen Reform räumen.