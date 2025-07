Die ersten Erdbebenopfer in Türkiye sollen schon zu Beginn des islamischen Fests Eid al-Fitr in ihre neuen Wohnhäuser einziehen können. Das teilte der Minister für Umwelt, Stadtplanung und Klimawandel, Murat Kurum, am Montag mit.

Der Minister bekräftigte das zentrale Versprechen der Regierung, den Wiederaufbau in den elf vom Erdbeben betroffenen Provinzen innerhalb eines Jahres abzuschließen. Der Staat habe die Erdbebenopfer bislang mit allen möglichen Mitteln unterstützt, so Kurum.

Am 6. Februar hatten zwei schwere Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 elf türkische Provinzen im Südosten des Landes sowie den Norden Syriens schwer getroffen. Laut bisherigen Erkenntnissen kamen dabei allein in Türkiye mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Auch Syrien vermeldete tausende Opfer.