Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat einen möglichen Vierer-Gipfel mit seinen iranischen, russischen und syrischen Amtskollegen signalisiert. Das Treffen werde vorausichtlich Anfang Mai in Moskau stattfinden, teilte Ankaras Chefdiplomat am Montag in einem TV-Interview mit. Bei dem Gipfeltreffen solle es um die dauerhafte Stabilität und die „Wiederbelebung des politischen Prozesses in Syrien“ gehen. Auch die territoriale Integrität Syriens werde ein wichtiger Bestandteil der Gespräche sein, fügte Çavuşoğlu hinzu.

Der Minister betonte die Notwendigkeit einer langfristigen Lösung in der Region. „Ein dauerhafter Frieden ist für uns alle wichtig“, unterstrich er. Zudem stellte Çavuşoğlu ein mögliches Gipfeltreffen zwischen den Staats- und Regierungschefs der jeweiligen Länder in Aussicht. Einen genauen Zeitpunkt gab er jedoch nicht an.

Der Krieg in Syrien hatte im März 2011 mit friedlichen Protesten begonnen, gegen die das syrische Regime mit Gewalt vorging. Daraus entwickelte sich der anhaltende Bürgerkrieg. Mit Hilfe von Russland und dem Iran beherrschen die Anhänger von Machthaber Baschar al-Assad weiterhin Teile des Landes.