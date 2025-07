Der Verteidigunsindustrie-Experte Kadir Doğan hat die Bedeutung des amphibischen Angriffsschiffs TCG Anadolu für die sicherheitspolitische Lage von Türkiye gewürdigt. Weltweit könnten nur zwölf Länder diese Art von Flugzeugträgern bauen, betonte Doğan in einem Interview mit TRT Haber am Mittwoch. Nur wenige davon könnten derartige Flugzeugträger im Inland herstellen. „Türkiye ist eines dieser Länder“, so Doğan.

Wichtiger als der Besitz des TCG Anadolu sei dessen Herstellung im Inland. Darauf könne die türkische Marine „stolz“ sein. Das Angriffsschiff erhöhe die militärische Präsenz Türkiyes und sei eine „Demonstration der Stärke“.

Die TCG Anadolu wurde am Montag offiziell an das Kommando der türkischen Marine übergeben. Es handelt sich dabei um den ersten Flugzeugträger des Landes, der zugleich als amphibisches Angriffsschiff dient. Neben Kampfjets bietet es auch Platz für Dutzende Kampfdrohnen.