Berlin: Kurdin kämpft gegen die PKK-Rekrutierung der Tochter

In Berlin protestiert eine Kurdin vor dem Verein „Navenda Kurdistan“ gegen die PKK-Rekrutierung ihrer 20-jährigen Tochter. Damit schließt sie sich Dutzenden kurdischen Müttern in der Türkei an, die seit Monaten in Diyarbakır demonstrieren.