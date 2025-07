Klima-Aktivisten stürmen Hotel Adlon

Klima-Aktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion” sind am Donnerstag in das Berliner Hotel Adlon eingedrungen. Sie besetzten Balkonen, zündeten Bengalos und zeigten ein Transparent mit der Aufschrift „We can´t afford the super rich” (wir können uns die Superreichen nicht leisten).