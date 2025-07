Vor dem Hintergrund der politischen Aufruhre im Sudan hat das türkische Außenministerium vor einer Reise in die Region gewarnt. Aufgrund der Situation im Land sei das Land „im Moment“ nicht für Reisen geeignet, teilte das türkische Außenministerium am Sonntag über Twitter mit. „Wir verfolgen die Entwicklungen im Sudan genau“, heißt es in der Erklärung. Türkische Staatsbürger sollen im Notfall die Botschaft in Khartum kontaktieren und die Social-Media-Accounts des Außenministeriums verfolgen. Das Ministerium gab auch die Telefonnummern der Botschaft und des konsularischen Callcenters bekannt.

Bei bewaffneten Zusammenstößen zwischen der sudanesischen Armee und paramilitärischen Kräften, die RSF, wurden seit Samstag mindestens 97 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Der Konflikt zwischen den beiden Seiten begann am Donnerstag, als die Armee erklärte, die jüngsten Bewegungen der RSF seien unkoordiniert und illegal gewesen, wobei sich der Streit um den vorgeschlagenen Übergang zu einer zivilen Regierung drehte.